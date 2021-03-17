Підстав для загальнонаціонального карантину поки немає - Степанов

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На сьогодні немає підстав для запровадження тотального жорсткого карантину по всій Україні. Про це заявив в ефірі телеканалу “Україна 24” міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.

Цитата

“Щодо тотального жорсткого карантину, ми будемо це пропонувати, якщо переважна більшість областей буде знаходитись на червоному рівні, перейде червоний рівень, і динаміка буде, що це розповсюджується по всій країні — в такому випадку ми будемо це пропонувати. Поки таких підстав у нас не існує”, — сказав Степанов.

Деталі

Міністр нагадав, що на сьогоднішній день є чотири області в країні, які перебувають на “червоному” рівні епідеміологічної небезпеки.

“Також напружена ситуація у місті Київ, який може потрапити відповідним рішенням ТЕБ та НС до „червоного“ рівня, як тільки будуть підвищені показники і будуть для цього підстави”, — додав він.

Довідково

За даними МОЗ України, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 17 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

  • “жовта” — 4 регіони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Харківська області.
  • “помаранчева” — 17 регіонів: місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
  • “червона” — 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

За добу перемістилася у “помаранчеву” зону більшість регіонів, які були у “жовтій” зоні — Волинська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Херсонська області.

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.

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