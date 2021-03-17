Підстав для загальнонаціонального карантину поки немає - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На сьогодні немає підстав для запровадження тотального жорсткого карантину по всій Україні. Про це заявив в ефірі телеканалу “Україна 24” міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.
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“Щодо тотального жорсткого карантину, ми будемо це пропонувати, якщо переважна більшість областей буде знаходитись на червоному рівні, перейде червоний рівень, і динаміка буде, що це розповсюджується по всій країні — в такому випадку ми будемо це пропонувати. Поки таких підстав у нас не існує”, — сказав Степанов.
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Міністр нагадав, що на сьогоднішній день є чотири області в країні, які перебувають на “червоному” рівні епідеміологічної небезпеки.
“Також напружена ситуація у місті Київ, який може потрапити відповідним рішенням ТЕБ та НС до „червоного“ рівня, як тільки будуть підвищені показники і будуть для цього підстави”, — додав він.
Довідково
За даними МОЗ України, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 17 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — 4 регіони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Харківська області.
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- “помаранчева” — 17 регіонів: місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
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- “червона” — 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
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За добу перемістилася у “помаранчеву” зону більшість регіонів, які були у “жовтій” зоні — Волинська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Херсонська області.
Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.