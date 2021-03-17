Оснований для общенационального карантина пока что нету - Степанов

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“О тотальном жестком карантине, мы будем это предлагать, если подавляющее большинство областей будет находиться на красном уровне, перейдет красный уровень, и динамика будет, что это распространяется по всей стране — в таком случае мы будем это предлагать. Пока таких оснований у нас не существует”, — сказал Степанов.

Детали

Министр напомнил, что на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на “красном” уровне эпидемиологической опасности.

“Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть соответствующим решением ТЭБ и ЧС к „красному“ уровню, как только будут повышены показатели и будут для этого основания”, — добавил он.

Справка

По данным Минздрава Украины, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 17 марта, несмотря на показатели, выглядит так:



“Желтая” — 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.



“Оранжевая” — 17 регионов: город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.



“Красная” — 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.



За сутки переместилась в “оранжевую” зону большинство регионов, которые были в “желтой” зоне — Волынская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Херсонская области.

По АР Крым и городу Севастополя данные отсутствуют.