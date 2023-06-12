Підрив Каховської ГЕС: рф досі не надала гарантій безпеки місіям ООН, які готові вирушити на лівий берег Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. рф досі не надала ООН гарантій безпеки для місій, які готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб полегшити гуманітарні наслідки катастрофи після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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За словами Кулеби, в ООН підготували місії, які готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб полегшити гуманітарні наслідки катастрофи, вони вже сформовані.
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"ООН надіслала запит на гарантії безпеки Україні та рф як окупанту. Україна миттєво надала такі гарантії. Ми зробили все, щоб допомога могла дістатися на лівий берег і допомогти людям. рф станом на зараз такої відповіді не надала”, - повідомив Кулеба.
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