Подрыв Каховской ГЭС: рф до сих пор не предоставила гарантий безопасности миссиям ООН, которые готовы отправиться на левый берег Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. рф до сих пор не предоставила ООН гарантий безопасности для миссий, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Детали
По словам Кулебы, в ООН подготовили миссии, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы, они уже сформированы.
Цитата
"ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и рф как оккупанту. Украина мгновенно предоставила такие гарантии. Мы сделали все, чтобы помощь могла добраться на левый берег и помочь людям. рф по состоянию на сейчас такого ответа не предоставила”, - сообщил Кулеба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв Каховской ГЭС: Кулеба сообщил, что уже 19 стран выделили Украине гуманитарную помощь
Ранее
В ООН заявили, что оккупанты мешают ее стремлению помочь населению левого берега Херсонской области. Враг не дает представителям перейти через линию фронта.