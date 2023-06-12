Подрыв Каховской ГЭС: рф до сих пор не предоставила гарантий безопасности миссиям ООН, которые готовы отправиться на левый берег Днепра

Детали

По словам Кулебы, в ООН подготовили миссии, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы, они уже сформированы.

Цитата

"ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и рф как оккупанту. Украина мгновенно предоставила такие гарантии. Мы сделали все, чтобы помощь могла добраться на левый берег и помочь людям. рф по состоянию на сейчас такого ответа не предоставила”, - сообщил Кулеба.

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Ранее

В ООН заявили, что оккупанты мешают ее стремлению помочь населению левого берега Херсонской области. Враг не дает представителям перейти через линию фронта.