Подрыв Каховской ГЭС: рф до сих пор не предоставила гарантий безопасности миссиям ООН, которые готовы отправиться на левый берег Днепра

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 3652 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 45360 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 99243 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 99512 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 237807 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 125645 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 116339 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 351836 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82707 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135022 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 278049 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 155889 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 111866 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 92502 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 57641 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 237730 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 278237 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 351769 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 334752 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 383231 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 57776 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 92634 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 111995 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 156014 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 75852 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Подрыв Каховской ГЭС: рф до сих пор не предоставила гарантий безопасности миссиям ООН, которые готовы отправиться на левый берег Днепра

Киев • УНН

 • 984490 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. рф до сих пор не предоставила ООН гарантий безопасности для миссий, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: рф до сих пор не предоставила гарантий безопасности миссиям ООН, которые готовы отправиться на левый берег Днепра

Детали

По словам Кулебы, в ООН подготовили миссии, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы, они уже сформированы.

Цитата

"ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и рф как оккупанту. Украина мгновенно предоставила такие гарантии. Мы сделали все, чтобы помощь могла добраться на левый берег и помочь людям. рф по состоянию на сейчас такого ответа не предоставила”, - сообщил Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв Каховской ГЭС: Кулеба сообщил, что уже 19 стран выделили Украине гуманитарную помощь

Ранее

В ООН заявили, что оккупанты мешают ее стремлению помочь населению левого берега Херсонской области. Враг не дает представителям перейти через линию фронта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66