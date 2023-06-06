Підрив дамби Каховський ГЕС не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Підрив дамби Каховський ГЕС не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки, передає УНН.
Цитата
"... підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - написав Зеленський у Telegram.
Деталі
Зеленський також повідомив, що на засіданні Ставки відбулась доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС.
"Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.