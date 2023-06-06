Подрыв дамбы Каховский ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории - Зеленский

Цитата

"... подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", - написал Зеленский в Telegram.

Детали

Зеленский также сообщил, что на заседании Ставки состоялся доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС.

"Главный вывод – подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", - резюмировал Зеленский.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.