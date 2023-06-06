Подрыв дамбы Каховский ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.
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"... подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", - написал Зеленский в Telegram.
Детали
Зеленский также сообщил, что на заседании Ставки состоялся доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС.
"Главный вывод – подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", - резюмировал Зеленский.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.
Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.