Підрив авто місії ОБСЄ на Донбасі не був нещасним випадком - А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Підрив автомобіля СММ ОБСЄ на Луганщині, який стався 23 квітня і внаслідок якого загинув член місії та двоє було поранені, не був нещасним випадком. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Прах Джозефа невдовзі повернеться додому до своєї сім’ї, де він знайде вічний спочинок. Хочу висловитися чітко. Те, що трапилося в неділю, не було нещасним випадком. Це було наслідком застосування зброї не вибіркової дії. Це саме та зброя, якої там взагалі ніколи не повинно було бути. Постраждати міг будь-хто, хто щодня користується цією дорогою”, — наголосив А.Хуг.
Крім того, заступник голови місії наголосив, що вибух був настільки потужним, що автомобіль вагою 4,5 тонни відкинуло на 7 метрів від місця вибуху, де автомобіль загорівся і був повністю знищений.
Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.