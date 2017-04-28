Подрыв авто миссии ОБСЕ на Донбассе не был несчастным случаем - А.Хуг

“Прах Джозефа вскоре вернется домой к своей семье, где он найдет вечный покой. Хочу высказаться четко. То, что случилось в воскресенье, не было несчастным случаем. Это было следствием применения оружия не избирательного действия. Это именно то оружие, которого там вообще никогда не должно было быть. Пострадать мог любой, кто ежедневно пользуется этой дорогой”, — подчеркнул А.Хуг.

Кроме того, заместитель главы миссии отметил, что взрыв был настолько мощным, что автомобиль весом 4,5 тонны отбросило на 7 метров от места взрыва, где автомобиль загорелся и был полностью уничтожен.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля — из Германии и Чехии — отправились в больницу для медицинского обследования.