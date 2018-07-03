Підприємця затримали за спробу підкупити впливового податківця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Києві затримали бізнесмена за пропозицію неправомірної вигоди у великому розмірі податковому інспектору. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“3 липня 2018 року хабародавця викрили у наданні неправомірної вигоди в сумі 70 тис грн службовій особі ДФС в м. Києві”, — йдеться у повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної планової перевірки у суб’єкта підприємницької діяльності було встановлено ряд порушень податкового законодавства на загальну суму близько 1,15 млн грн.
У подальшому зазначена особа, маючи на меті ухилитися від податкових санкцій, вирішила надати через посередника неправомірну вигоду головному державному ревізору-інспектору відділу планових перевірок самозайнятих осіб управління контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб ГУ ДФС в м. Києві за не відображення в акті перевірки усіх виявлених порушень та не нарахування в повному обсязі штрафних санкцій, які необхідно було б сплатити до державного бюджету за результатами перевірки діяльності підприємця.
Як наслідок, було порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Як зазначається, громадянина було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час надання неправомірної вигоди інспектору одного з територіальних управлінь ДФС України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб. Досудове розслідування триває.
Підприємцю загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, пійманому на хабарі 30 тисяч доларів чиновнику суд обрав запобіжний захід.