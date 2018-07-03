Предпринимателя задержали за попытку подкупить влиятельного налоговика
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Киеве задержали бизнесмена за предложение неправомерной выгоды в крупном размере налоговому инспектору. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
“3 июля 2018 года взяткодателя уличили в предоставлении неправомерной выгоды в сумме 70 тыс грн должностному лицу ГФС в г. Киеве”, — говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что по результатам проведенной плановой проверки у субъекта предпринимательской деятельности был установлен ряд нарушений налогового законодательства на общую сумму около 1,15 млн грн.
В дальнейшем указанное лицо, с целью уклониться от налоговых санкций, решило предоставить через посредника неправомерную выгоду главному государственному ревизору-инспектору отдела плановых проверок самозанятых лиц управления контрольно-проверочной работы физических лиц ГУ ГФС в г.Киеве за не отражение в акте проверки всех выявленных нарушений и не начисление в полном объеме штрафных санкций, которые необходимо было бы уплатить в государственный бюджет по результатам проверки деятельности предпринимателя.
Как следствие, было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Как отмечается, гражданин был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при предоставлении неправомерной выгоды инспектору одного из территориальных управлений ГФС Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и причастных к его совершению лиц. Досудебное расследование продолжается.
Предпринимателю грозит лишение свободы от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, пойманному на взятке 30 тысяч долларов чиновнику суд избрал меру пресечения.