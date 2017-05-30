Підполковника поліції Буковини спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Правоохоронці викрили на хабарі слідчого одного з районних відділень поліції Чернівецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав гроші від групи осіб, обвинувачених ним у крадіжці в рамках кримінального провадження. За три тисячі доларів США слідчий обіцяв вплинути на суддів та забезпечити призначення покарання, що не передбачає позбавлення волі.
Оперативники спецслужби затримали підполковника на вулиці районного центру під час отримання частини хабара у розмірі шістсот американських доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі.
Як повідомляв УНН, на хабарі викрили високопосадовців м.Чоп на чолі з мером.