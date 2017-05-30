Подполковника полиции Буковины поймали на взятке

Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал деньги от группы лиц, обвиняемых им в краже в рамках уголовного производства. За три тысячи долларов США следователь обещал повлиять на судей и обеспечить назначение наказания, не предусматривает лишения свободы.

Оперативники спецслужбы задержали подполковника на улице районного центра при получении части взятки в размере шестьсот американских долларов.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные.

Как сообщал УНН, на взятке разоблачили должностных лиц Чоп во главе с мэром.