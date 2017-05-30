Подполковника полиции Буковины поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Правоохоранители разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений полиции Черновицкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал деньги от группы лиц, обвиняемых им в краже в рамках уголовного производства. За три тысячи долларов США следователь обещал повлиять на судей и обеспечить назначение наказания, не предусматривает лишения свободы.
Оперативники спецслужбы задержали подполковника на улице районного центра при получении части взятки в размере шестьсот американских долларов.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные.
Как сообщал УНН, на взятке разоблачили должностных лиц Чоп во главе с мэром.