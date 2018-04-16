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Підозрюють у шпигунстві: СБУ і Нацполіція дадуть оцінку діяльності екс-соліста Львівської опери

Підозрюють у шпигунстві: СБУ і Нацполіція дадуть оцінку діяльності екс-соліста Львівської опери

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. СБУ і Національна поліція повинні дати належну оцінку антиукраїнській діяльності колишнього соліста Львівської Національної опери Миколи Санжаревського. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН.

"Восени минулого року одеський блогер Олена Добровольська опублікувала інформацію про те, що Санжаревський є активним посібником терористів ДНР, ведучи свою роботу в культурному центрі України - Львові, та й ще працюючи солістом балету в Львівській Національній Опері. У січні 2018 р. СБУ провело обшуки у Миколи Санжаревського, а в лютому він був звільнений з Львівської Національної Опери "за згодою сторін", - написав Геращенко.

З'ясувалося, зазначив він, що група Санжаревського займалася не тільки антиукраїнською пропагандою і поширенням фейків. Вони займалися також збиранням коштів на лікування "дітей біженців" через соціальні мережі в розрахунку на те, що довірливі жалісливі українці будуть жертвувати гроші на їх лікування. І вони домагалися свого. Тільки от гроші українців акумулювалися і відправлялися на підтримку "ДНР".

За словами Геращенко, крім шпигунської діяльності Санжаревський підозрюється в розбещенні неповнолітньої, через яку він, в тому числі, вивідував відомості про військову службу її брата в зоні АТО.

"Упевнений, що правоохоронні органи України - СБУ і Національна Поліція найближчим часом дадуть гідну оцінку Миколі Санжаревському за його підривну діяльність проти України", - зазначив Геращенко.

Як повідомляв УНН, з Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької звільнили скандального соліста балету Миколу Санжаревського, якого підозрюють у підтримці і фінансуванні сепаратистів.

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