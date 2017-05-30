Підозрюваному у вбивстві журналіста В.Сергієнка висунули ще одне звинувачення - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Співробітники прокуратури Черкаської області вручили ще одну підозру підозрюваному в організації викрадення і вбивства журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
"Відразу після оголошення судового рішення зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України в залі апеляційного суду за новою підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України",- йдеться у повідомленні.
Санкція вказаної статті ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років.
У прокуратурі зазначили, що наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду для подальшого його об’єднання з судовою справою щодо викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка.
Як повідомляв раніше УНН, Апеляційний суд Черкаської області скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою й обрав нічний домашній арешт для підозрюваного в організації викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка.
Нагадаємо, 17 травня 2017 року Придніпровський районний суд Черкас обрав організатору викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
16 травня 2017 року співробітниками ГУ Нацполіції в Черкаській області та Департаменту карного розшуку НП за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області під час проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів у м. Київ затримано 47-річного місцевого жителя, який підозрюється в організації резонансного викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка. Тривалий час зловмисник переховувався від слідства та перебував у розшуку.
Довідково: за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 п.п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.