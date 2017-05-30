Подозреваемому в убийстве журналиста В.Сергиенко выдвинули еще одно обвинение - прокуратура

"Сразу после оглашения судебного решения злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в зале апелляционного суда по новому подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

В прокуратуре отметили, что сейчас принимаются меры по завершению досудебного расследования и направления обвинительного акта в суд для дальнейшего их объединения с судебным делом о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Как сообщал ранее УНН, Апелляционный суд Черкасской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и выбрал ночной домашний арест для подозреваемого в организации похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко.



Напомним, 17 мая 2017 Приднепровский районный суд Черкасс избрал организатору похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

16 мая 2017 сотрудниками ГУ Нацполиции в Черкасской области и Департамента уголовного розыска ГП под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в г. Киев был задержан 47-летний местный житель, который подозревается в организации резонансного похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко. Долгое время злоумышленник скрывался от следствия и находился в розыске.

Справка: за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 27 п.п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.