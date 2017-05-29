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Підозрюваного в подвійному вбивстві заарештували на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. В Київській області підозрюваного в умисному вбивстві двох чоловіків взято під варту, його спільника оголошено у державний розшук. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Підозрюваного в подвійному вбивстві заарештували на Київщині

Встановлено, що в одному з сіл Фастівського району четверо чоловіків вживали алкогольні напої. Після цього між ними виникла сварка, під час якої один зі зловмисників схопив цеглину та почав наносити потерпілому удари в голову. За потерпілого заступився інший чоловік, проте, зловмисники, які діяли спільно, цеглинами почали наносити смертельні удари двом потерпілим. Від завданих травм чоловіки померли на місці вчинення злочину.

Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному вбивстві, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Його спільнику заочно повідомлено про підозру у вищевказаному злочину та оголошено у державний розшук.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, жительку Прикарпаття затримали за вбивство двомісячного сина.

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