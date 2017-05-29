Подозреваемого в двойном убийстве арестовали на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киевской области подозреваемого в умышленном убийстве двух мужчин взяли под стражу, его сообщника объявили в государственный розыск. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что в одном из сел Фастовского района четверо мужчин употребляли алкогольные напитки. После этого между ними возникла ссора, во время которой один из злоумышленников схватил кирпич и начал наносить потерпевшему удары в голову. По потерпевшего вступился другой человек, однако, злоумышленники, действовали совместно, кирпичами начали наносить смертельные удары двум пострадавшим. От нанесенных травм мужчины скончались на месте совершения преступления.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Его сообщнику заочно сообщено о подозрении в вышеуказанном преступления и объявлен в государственный розыск.
Злоумышленникам грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Как сообщал УНН, жительницу Прикарпатья задержали за убийство двухмесячного сына.