Подозреваемого в двойном убийстве арестовали на Киевщине

Установлено, что в одном из сел Фастовского района четверо мужчин употребляли алкогольные напитки. После этого между ними возникла ссора, во время которой один из злоумышленников схватил кирпич и начал наносить потерпевшему удары в голову. По потерпевшего вступился другой человек, однако, злоумышленники, действовали совместно, кирпичами начали наносить смертельные удары двум пострадавшим. От нанесенных травм мужчины скончались на месте совершения преступления.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Его сообщнику заочно сообщено о подозрении в вышеуказанном преступления и объявлен в государственный розыск.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНН, жительницу Прикарпатья задержали за убийство двухмесячного сына.