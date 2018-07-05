Підозрюваного у жорстокому вбивстві пенсіонерки у Києві затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Зловмиснику, який жорстоко убив літню жінку у Голосіївському районі Києва, оголошено про підозру. Про це повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури №1, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 1 оголошено підозру 41-річному мешканцю Києва за фактом умисного вбивства жінки, яке сталося 3 липня у Голосіївському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали моторошні подробиці скоєного тяжкого злочину. Так, понівечене тіло жінки знайшли в ліфті будинку, розташованого на проспекті Академіка Глушкова. Загиблою виявилася мешканка цього будинку, жінка 1952 року народження. Смерть потерпілої настала внаслідок множинних ножових поранень та ударів в область голови, шиї та передпліччя.
У ході проведення оперативних заходів правоохоронцям вдалося швидко встановити імовірного вбивцю. Ним виявився 41-річний мешканець цього ж будинку. Вчинивши вбивство чоловік втік з місця події, однак був оперативно затриманий поліцейськими на території Святошинського району.
У затриманого, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього вбивства, вилучено предмети одягу зі слідами крові, які скеровані на експертизу. На місці події правоохоронці також виявили закривавлений ніж та рукоятку молотка зі слідами крові.
Затриманий чоловік надав визнавальні покази щодо обставин вбивства, але не пояснив мотиви. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України та готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, напередодні у Києві 4 липня у одному з ліфтів багатоквартирного будинку було знайдене тіло літньої жінки із множинними травмами і пораненнями.