Подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки в Киеве задержали

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Злоумышленнику, который жестоко убил пожилую женщину в Голосеевском районе Киева, объявлено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Киевской местной прокуратуры №1, передает УНН.

“Киевской местной прокуратурой № 1 объявлено подозрение 41-летнему жителю Киева по факту умышленного убийства женщины, которое произошло 3 июня в Голосеевском районе столицы”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили жуткие подробности совершенного тяжкого преступления. Так, изуродованное тело женщины нашли в лифте дома, расположенного на проспекте Академика Глушкова. Погибшей оказалась жительница этого дома, женщина 1952 года. Смерть потерпевшей наступила в результате множественных ножевых ранений и ударов в область головы, шеи и предплечья.

В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранителям удалось быстро установить вероятного убийцу. Им оказался 41-летний житель этого же дома. Совершив убийство мужчина скрылся с места происшествия, однако был оперативно задержан полицейскими на территории Святошинского района.

У задержанного, который обоснованно подозревается в совершении этого убийства, изъяты предметы одежды со следами крови, которые направлены на экспертизу. На месте происшествия правоохранители также обнаружили окровавленный нож и рукоятку молотка со следами крови.

Задержанный мужчина дал признательные показания относительно обстоятельств убийства, но не объяснил мотивы. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины и готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, накануне в Киеве 4 июля в одном из лифтов многоквартирного дома было обнаружено тело пожилой женщины с множественными травмами и ранениями.

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