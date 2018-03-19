Підліток з Кіровоградщини втік з дому, щоб зізнатися в коханні дівчині з Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Поліція відшукала 14-річного підлітка з Кіровоградської області, який втік з дому, щоб зізнатися у коханні дівчині з Броварського району Київської області. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“До Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річного хлопця від колег з Кіровоградщини. Було відомо, що юнак міг поїхати до своєї подруги, мешканки одного з сіл Броварського району Київщини”, — йдеться у повідомленні.
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Завдячуючи скоординованій роботі поліцейські ювенальної превенції оперативно встановили місцезнаходження втікача.
З’ясувалося, що восени юнак познайомився з дівчиною та після тривалого спілкування в мережі Інтернет вирішив зізнатися їй в коханні. Зібрав речі та автостопом поїхав до неї в іншу область.
Правоохоронці провели з неповнолітнім профілактичну бесіду, пояснили до яких негативних наслідків можуть призвести такі вчинки та повернули додому рідним.