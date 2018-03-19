Подросток из Кировоградкой области убежал из дома, чтобы признаться в любви девушке из Киевской
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция нашла 14-летнего подростка из Кировоградской области, который убежал из дома, чтобы признаться в любви девушке из Броварского района Киевской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"К Броварскому отделу полиции поступило сообщение об исчезновении 14-летнего парня от коллег из Кировоградской области. Было известно, что юноша мог поехать к своей подруге, жительнице одного из сел Броварского района Киевской области", - говорится в сообщении.
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Благодаря скоординированной работе полицейские ювенальной превенции оперативно установили местонахождение беглеца.
Выяснилось, что осенью юноша познакомился с девушкой и после длительного общения в сети Интернет решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область.
Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.