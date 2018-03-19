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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 5319 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12423 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58962 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71745 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101623 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108964 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116441 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Подросток из Кировоградкой области убежал из дома, чтобы признаться в любви девушке из Киевской

Подросток из Кировоградкой области убежал из дома, чтобы признаться в любви девушке из Киевской

Киев  •  УНН

 • 7805 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция нашла 14-летнего подростка из Кировоградской области, который убежал из дома, чтобы признаться в любви девушке из Броварского района Киевской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"К Броварскому отделу полиции поступило сообщение об исчезновении 14-летнего парня от коллег из Кировоградской области. Было известно, что юноша мог поехать к своей подруге, жительнице одного из сел Броварского района Киевской области", - говорится в сообщении.

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Благодаря скоординированной работе полицейские ювенальной превенции оперативно установили местонахождение беглеца.

Выяснилось, что осенью юноша познакомился с девушкой и после длительного общения в сети Интернет решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область.

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.

Украинские Национальные Новости

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