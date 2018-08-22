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Прокуратура взялась за підлітків, які осквернили пам'ятник солдатам у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прокуратура Харкова відкрила кримінальне провадження щодо групи підлітків, які вчинили наругу над пам'ятним знаком розстріляним солдатам у роки Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

Прокуратура взялась за підлітків, які осквернили пам'ятник солдатам у Харкові

“Харківська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом осквернення групою неповнолітніх пам’ятного знаку солдатам, розстріляним у часи Другої світової війни за ч.3 ст.297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, наругу над пам’ятником, розташованим на території навчального закладу на Салтівському шосе у Харкові, вчинила компанія підлітків. Свої “подвиги” неповнолітні знімали на телефон, а відео виклали у соціальну мережу Instagram.

Встановлюються усі обставини справи. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Нагадаємо, у соціальній мережі з’явилося відео, на якому підліток справляє “малу потребу” на пам’ятний знак із прізвищами загиблих солдат.

Як повідомляв УНН, в Ужгороді невідомі особи зруйнували надмогильних плити на території одного з кладовищ обласного центру.

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