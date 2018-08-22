Прокуратура взялась за подростков, осквернивших памятник солдатам в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Прокуратура Харькова открыла уголовное производство в отношении группы подростков, совершивших надругательство над памятным знаком расстрелянным солдатам в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"Харьковская местная прокуратура начала уголовное производство по факту осквернения группой несовершеннолетних памятного знака солдатам, расстрелянным во время Второй мировой войны по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, надругательство над памятником, расположенным на территории учебного заведения на Салтовском шоссе в Харькове, совершила компания подростков. Свои "подвиги" несовершеннолетние снимали на телефон, а видео выложили в социальную сеть Instagram.
Устанавливаются все обстоятельства дела. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Напомним, в социальной сети появилось видео, на котором подросток справляет "малую нужду" на памятный знак с фамилиями погибших солдат.
Как сообщал УНН, в Ужгороде неизвестные разрушили надгробные плиты на территории одного из кладбищ областного центра.