Підготовка до зимового періоду: українців попередили про шахрайські схеми з продажем зарядних станцій
Київ • УНН
Поліція викрила шахрайську схему продажу неіснуючих зарядних станцій в Нікополі. Аферист вимагав передоплату в 5000 грн, ошукавши щонайменше 7 людей. Надано поради щодо безпечних покупок в інтернеті.
Підготовка до зимового періоду є важливим питанням для багатьох українців. Однак і тут шахраї вигадали нову схему та використовують це у власних цілях. Про це повідомляє МВС у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що нещодавно поліцейські Нікополя викрили шахрайську схему: аферист розміщував оголошення в соцмережах про продаж неіснуючих зарядних станцій.
Основною умовою покупки була передплата у розмірі 5 000 грн. Покупці переказували кошти за товар, але так і не отримували його. За даними поліції, унаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше 7 людей. Наразі аферисту повідомили про підозру,
Як уберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті:
- купуйте лише у перевірених магазинах із реальними відгуками;
- не довіряйте надто низьким цінам або надто вигідним, на перший погляд, пропозиціям;
- не перераховуйте гроші наперед - вибирайте післяплату.
Штаб обговорив підготовку до осінньо-зимового опалювального сезону21.09.24, 08:52 • 22235 переглядiв