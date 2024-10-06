Підготовка до зимового періоду: українців попередили про шахрайські схеми з продажем зарядних станцій

Підготовка до зимового періоду є важливим питанням для багатьох українців. Однак і тут шахраї вигадали нову схему та використовують це у власних цілях. Про це повідомляє МВС у Telegram, пише УНН.

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Зазначається, що нещодавно поліцейські Нікополя викрили шахрайську схему: аферист розміщував оголошення в соцмережах про продаж неіснуючих зарядних станцій.

Основною умовою покупки була передплата у розмірі 5 000 грн. Покупці переказували кошти за товар, але так і не отримували його. За даними поліції, унаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше 7 людей. Наразі аферисту повідомили про підозру, - йдеться у повідомленні.



Як уберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті:

купуйте лише у перевірених магазинах із реальними відгуками;

не довіряйте надто низьким цінам або надто вигідним, на перший погляд, пропозиціям;

не перераховуйте гроші наперед - вибирайте післяплату.

Штаб обговорив підготовку до осінньо-зимового опалювального сезону