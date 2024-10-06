Подготовка к зимнему периоду: украинцев предупредили о мошеннических схемах с продажей зарядных станций

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  125809 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  139263 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  140154 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  138977 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  114310 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  103752 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  121788 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123713 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124028 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124406 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подготовка к зимнему периоду: украинцев предупредили о мошеннических схемах с продажей зарядных станций

Подготовка к зимнему периоду: украинцев предупредили о мошеннических схемах с продажей зарядных станций

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 01:49  •  741 просмотра

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Полиция разоблачила мошенническую схему продажи несуществующих зарядных станций в Никополе. Аферист требовал предоплату в 5000 грн, обманув по меньшей мере 7 человек. Даны советы по безопасным покупкам в интернете.

Подготовка к зимнему периоду является важным вопросом для многих украинцев. Однако и здесь мошенники придумали новую схему и используют это в собственных целях. Об этом сообщает МВД в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что недавно полицейские Никополя разоблачили мошенническую схему: аферист размещал объявления в соцсетях о продаже несуществующих зарядных станций.

Основным условием покупки была предоплата в размере 5 000 грн. Покупатели переводили средства за товар, но так и не получали его. По данным полиции, в результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере 7 человек. Сейчас аферисту сообщили о подозрении,

- говорится в сообщении.

Как уберечься от мошенников во время покупок в интернете:

  • покупайте только в проверенных магазинах с реальными отзывами;
  • не доверяйте слишком низким ценам или слишком выгодным, на первый взгляд, предложениям;
  • не перечисляйте деньги наперед - выбирайте наложенный платеж.

Штаб обсудил подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону21 сентября 2024, 05:52 • 21921 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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