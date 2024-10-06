Подготовка к зимнему периоду: украинцев предупредили о мошеннических схемах с продажей зарядных станций

Подготовка к зимнему периоду является важным вопросом для многих украинцев. Однако и здесь мошенники придумали новую схему и используют это в собственных целях. Об этом сообщает МВД в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что недавно полицейские Никополя разоблачили мошенническую схему: аферист размещал объявления в соцсетях о продаже несуществующих зарядных станций.

Основным условием покупки была предоплата в размере 5 000 грн. Покупатели переводили средства за товар, но так и не получали его. По данным полиции, в результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере 7 человек. Сейчас аферисту сообщили о подозрении, - говорится в сообщении.



Как уберечься от мошенников во время покупок в интернете:

покупайте только в проверенных магазинах с реальными отзывами;

не доверяйте слишком низким ценам или слишком выгодным, на первый взгляд, предложениям;

не перечисляйте деньги наперед - выбирайте наложенный платеж.

Штаб обсудил подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону