Подготовка к зимнему периоду: украинцев предупредили о мошеннических схемах с продажей зарядных станций
Киев • УНН
Полиция разоблачила мошенническую схему продажи несуществующих зарядных станций в Никополе. Аферист требовал предоплату в 5000 грн, обманув по меньшей мере 7 человек. Даны советы по безопасным покупкам в интернете.
Подготовка к зимнему периоду является важным вопросом для многих украинцев. Однако и здесь мошенники придумали новую схему и используют это в собственных целях. Об этом сообщает МВД в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что недавно полицейские Никополя разоблачили мошенническую схему: аферист размещал объявления в соцсетях о продаже несуществующих зарядных станций.
Основным условием покупки была предоплата в размере 5 000 грн. Покупатели переводили средства за товар, но так и не получали его. По данным полиции, в результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере 7 человек. Сейчас аферисту сообщили о подозрении,
Как уберечься от мошенников во время покупок в интернете:
- покупайте только в проверенных магазинах с реальными отзывами;
- не доверяйте слишком низким ценам или слишком выгодным, на первый взгляд, предложениям;
- не перечисляйте деньги наперед - выбирайте наложенный платеж.
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