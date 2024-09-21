Штаб обсудил подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону
Киев • УНН
Состоялось заседание Штаба по прохождению осенне-зимнего периода. Обсуждены вызовы для громад, особенно прифронтовых, и очерчены основные задачи по подготовке к зиме.
Провели заседание Штаба по прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщает Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду состоялось заседание Штаба, на котором обсудили вызовы, с которыми столкнутся громады во время предстоящей зимы. Участники встречи акцентировали внимание на проблемах прифронтовых населенных пунктов, которые страдают от российской агрессии.
Основные задачи, очерченные на заседании, включают:
- Подготовка теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей к стабильной работе.
- Обеспечение установки когенерационных установок и модульных котельных в пострадавших регионах.
- Разработка альтернативных сценариев для реагирования на атаки на критическую инфраструктуру.
- Защита критической инфраструктуры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.
- Создание механизмов для стабильного водоснабжения в рисковых зонах.
Призываю громады к активному сотрудничеству и совместной работе - ожидаем ваши запросы относительно необходимых ресурсов для прохождения отопительного сезона
Україна встигає підготуватись до зимового періоду - Міненерго24 августа 2024, 11:45 • 35548 просмотров