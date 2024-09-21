Штаб обсудил подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону

Провели заседание Штаба по прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщает Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду состоялось заседание Штаба, на котором обсудили вызовы, с которыми столкнутся громады во время предстоящей зимы. Участники встречи акцентировали внимание на проблемах прифронтовых населенных пунктов, которые страдают от российской агрессии.

Основные задачи, очерченные на заседании, включают:

- Подготовка теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей к стабильной работе.

- Обеспечение установки когенерационных установок и модульных котельных в пострадавших регионах.

- Разработка альтернативных сценариев для реагирования на атаки на критическую инфраструктуру.

- Защита критической инфраструктуры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

- Создание механизмов для стабильного водоснабжения в рисковых зонах.

Призываю громады к активному сотрудничеству и совместной работе - ожидаем ваши запросы относительно необходимых ресурсов для прохождения отопительного сезона - проинформировал Алексей Кулеба.

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