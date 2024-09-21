Штаб обговорив підготовку до осінньо-зимового опалювального сезону
Київ • УНН
Відбулося засідання Штабу з проходження осінньо-зимового періоду. Обговорено виклики для громад, особливо прифронтових, та окреслено основні завдання з підготовки до зими.
Провели засідання Штабу з проходження осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Деталі
У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду відбулося засідання Штабу, на якому обговорили виклики, з якими стикнуться громади під час майбутньої зими. Учасники зустрічі акцентували увагу на проблемах прифронтових населених пунктів, які потерпають від російської агресії.
Основні завдання, окреслені на засіданні, включають:
- Підготовка теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей до стабільної роботи.
- Забезпечення встановлення когенераційних установок та модульних котелень у постраждалих регіонах.
- Розробка альтернативних сценаріїв для реагування на атаки на критичну інфраструктуру.
- Захист критичної інфраструктури для забезпечення безперебійного енергопостачання.
- Створення механізмів для стабільного водопостачання у ризикових зонах.
Закликаю громади до активної співпраці та спільної роботи – очікуємо на ваші запити щодо необхідних ресурсів для проходження опалювального сезону
Україна встигає підготуватись до зимового періоду - Міненерго24.08.24, 14:45 • 35780 переглядiв