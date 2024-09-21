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Штаб обговорив підготовку до осінньо-зимового опалювального сезону

Штаб обговорив підготовку до осінньо-зимового опалювального сезону

Київ • УНН

 • 22235 перегляди

Відбулося засідання Штабу з проходження осінньо-зимового періоду. Обговорено виклики для громад, особливо прифронтових, та окреслено основні завдання з підготовки до зими.

Провели засідання Штабу з проходження осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду відбулося засідання Штабу, на якому обговорили виклики, з якими стикнуться громади під час майбутньої зими. Учасники зустрічі акцентували увагу на проблемах прифронтових населених пунктів, які потерпають від російської агресії.

Основні завдання, окреслені на засіданні, включають:

- Підготовка теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей до стабільної роботи.

- Забезпечення встановлення когенераційних установок та модульних котелень у постраждалих регіонах.

- Розробка альтернативних сценаріїв для реагування на атаки на критичну інфраструктуру.

- Захист критичної інфраструктури для забезпечення безперебійного енергопостачання.

- Створення механізмів для стабільного водопостачання у ризикових зонах.

Закликаю громади до активної співпраці та спільної роботи – очікуємо на ваші запити щодо необхідних ресурсів для проходження опалювального сезону

- поінформував Олексій Кулеба.

Україна встигає підготуватись до зимового періоду - Міненерго24.08.24, 14:45 • 35780 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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