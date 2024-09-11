Підготовка до повернення Криму не зупиняється ні на мить – Стефанчук
Київ • УНН
Спікер Верховної Ради України заявив про безперервну підготовку до повернення окупованого Криму. Зеленський раніше наголосив на безальтернативності деокупації півострова.
Підготовка до повернення тимчасово окупованого росією Криму не зупиняється ні на мить. Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
Завдяки нашим героїчним Збройним силам, усім Силам безпеки та оборони, нашим кримськотатарським братам та сестрам, фаховому експертному середовищу підготовка до повернення Криму не зупиняється ні на мить
Доповнення
У 2023 році Президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація тимчасово окупованого Криму є безальтернативною.