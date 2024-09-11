Подготовка к возвращению Крыма не останавливается ни на миг - Стефанчук

Подготовка к возвращению временно оккупированного россией Крыма не останавливается ни на миг. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Благодаря нашим героическим Вооруженным силам, всем Силам безопасности и обороны, нашим крымскотатарским братьям и сестрам, профессиональной экспертной среде подготовка к возвращению Крыма не останавливается ни на минуту - сказал Стефанчук.

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В 2023 году Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация временно оккупированного Крыма является безальтернативной.