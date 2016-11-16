Підготовка кадрів в ПТУ за 19 професіями фінансуватиметься за кошти Держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Уряд визначив перелік з 19 професій загальнодержавного значення, підготовка кадрів за якими здійснюватиметься у професійно-технічних навчальних закладах з кошти державного бюджету. Про це УНН повідомили в прес-службі МОН.
“Ці професії — пріоритетні для розвитку економіки країни і підготовка кадрів за ними потребує державної підтримки. Завдяки цьому рішенню ми не лише забезпечимо пріоритетні галузі кваліфікованою робочою силою, а й суттєво підтримаємо професійно-технічні навчальні заклади”, — зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
На фінансування визначених професій у 2017 році Уряд планує витратити 169 млн 600,8 тис гривень. Ці кошти будуть включені у освітню субвенцію та передані місцевим бюджетам.
Нагадуємо, що підготовка за рештою професій, що необхідні для обслуговування місцевої інфраструктури та у комунальних господарствах, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів залежно від регіональних потреб.
Станом на 1 вересня 2016 року в українській системі професійно-технічної освіти для здобуття професій загальнодержавного значення навчається 10 тис 279 осіб.