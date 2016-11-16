Подготовка кадров в ПТУ по 19 профессиям будет финансироваться за средства госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правительство определило перечень из 19 профессий общегосударственного значения, подготовка кадров по которым будет осуществляться в профессионально-технических учебных заведениях за средства государственного бюджета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН.
"Эти профессии - приоритетные для развития экономики страны и подготовка кадров по ним требует государственной поддержки. Благодаря этому решению мы не только обеспечим приоритетные отрасли квалифицированной рабочей силой, но и существенно поддержим профессионально-технические учебные заведения", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.
На финансирование определенных профессий в 2017 году Правительство планирует потратить 169 млн 600,8 тыс. гривен. Эти средства будут включены в образовательную субвенцию и переданы местным бюджетам.
Напоминаем, что подготовка по остальным профессиям, которые необходимы для обслуживания местной инфраструктуры и в коммунальных хозяйствах, осуществляется за счет средств местных бюджетов в зависимости от региональных потребностей.
По состоянию на 1 сентября 2016 года в украинской системе профессионально-технического образования для получения профессий общегосударственного значения учится 10 тыс 279 человек.