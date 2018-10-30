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Під санкції РФ проти України потраплять 360 підприємств і понад 50 фізосіб – ЗМІ

Під санкції РФ проти України потраплять 360 підприємств і понад 50 фізосіб – ЗМІ

Київ • УНН

 • 14068 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під санкції Російської Федерації проти України можуть потрапити близько 360 підприємств та понад 50 фізичних осіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.

За інформацією джерела російського видання, “заходи торкнуться близько 360 підприємств і більше 50 фізичних осіб”.

Зокрема, ЗМІ відзначає, що у цьому списку санкцій “буде багато цікавих відкриттів для громадян України, які побачать, що деякі їхні лідери, які дотримуються радикальних поглядів, в тому числі на відносини між двома країнами і народами, а також їх оточення не проти при цьому заробити на цих самих відносинах”.

Також зазначається, що цей документ найближчим часом буде переданий на підписання прем’єр-міністру РФ Дмитру Медведєву.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України. 

Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей. 

Додамо, рішення про санкції з’явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.

Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж у Кремлі пообіцяли “побудовану на принципі взаємності” відповідь на санкції України

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