Под санкции РФ против Украины попадут 360 предприятий и более 50 физических лиц - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Под санкции Российской Федерации против Украины могут попасть около 360 предприятий и более 50 физических лиц, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По информации источника российского издания, "меры коснутся около 360 предприятий и более 50 физических лиц".
В частности, СМИ отмечает, что в этом списке санкций "будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов, в том числе относительно отношений между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях".
Также отмечается, что этот документ в ближайшее время будет передан на подписание премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.
Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.
Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.
Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.
В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.