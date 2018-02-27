Під Радою правоохоронці затримали дев'ятьох осіб

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Внаслідок сутичок біля Верховної Ради України співробітники поліції затримали 9 осіб, які були доставлені до територіального управління поліції у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України.

“Внаслідок інциденту 9 осіб доставили до територіального управління. Поліція продовжує забезпечувати охорону громадського порядку”, — поінформували у поліції.

За інформацією прес-служби, учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак учасники акції почали агресивно себе поводити: вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю у бік правоохоронців.

Як повідомляв УНН, під стінами ВР сталася сутичка між правоохоронцями і мітингувальниками. Зокрема, мітингувальники кинули в бік правоохоронців вибухові засоби.

Внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.

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