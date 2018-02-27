Под Радой правоохранители задержали девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В результате столкновений возле Верховной Рады Украины сотрудники полиции задержали 9 человек, которые были доставлены в территориальное управление полиции в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины.
"В результате инцидента 9 человек доставили в территориальное управление. Полиция продолжает обеспечивать охрану общественного порядка", - сообщили в полиции.
По информации пресс-службы, участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако участники акции начали агрессивно себя вести: они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей.
Как сообщал УНН, под стенами ВР произошла стычка между правоохранителями и митингующими. В частности, митингующие бросили в сторону правоохранителей взрывные средства.
В результате столкновений пострадали двое полицейских.