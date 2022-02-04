Під Полтавою мікроавтобус зіткнувся з трьома авто та перекинувся: травмувалося 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На автодорозі "Суми-Пирятин", поблизу села Вишневе Полтавської області внаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмувалося 11 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
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"Сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки Renault Magnum, під керуванням 64-річного водія, легковика Cherry Amulet, під керуванням водія, 1981 року народження, мікроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter, під керуванням 40-річного водія та сідлового тягача Volvo із напівпричепом SANTI, під керуванням водія, 1998 року народження", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП 11 людей дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, Їх доправили до місцевих лікарень.
Серед травмованих: водії Cherry Amulet та Mercedes-Benz-Sprinter, а також 9 пасажирів мікроавтобуса.
Переважна більшість травмованих – жителі Сумщини та Київщини.
Відомості про аварію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
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