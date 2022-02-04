Под Полтавой микроавтобус столкнулся с тремя авто и перевернулся: травмировалось 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На автодороге "Сумы-Пирятин", вблизи села Вишневое Полтавской области, в результате столкновения четырех транспортных средств травмировалось 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Детали
"Произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика Renault Magnum, под управлением 64-летнего водителя легковушки Cherry Amulet, под управлением водителя, 1981 года рождения, микроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter, под управлением 40-летнего водителя и сідлового тягача Volvo с полуприцепом SANTI, под управлением водителя, 1998 года рождения", — говорится в сообщении.
В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в местные больницы.
Среди травмированных: водители Cherry Amulet и Mercedes-Benz-Sprinter, а также 9 пассажиров микроавтобуса.
Подавляющее большинство травмированных — жители Сумской и Киевской области.
Сведения об аварии внесены в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие.
Напомним
В городе Дубно Ровенской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадал машинист поезда.