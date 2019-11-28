Потрійна ДТП під Одесою: є загиблий та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На трасі "Одеса-Київ" майже на одній ділянці сталося три ДТП через сильний туман, внаслідок аварії є постраждалі та загиблий. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Усі аварії сталися сьогодні зранку в районі Клеверного мосту в умовах сильного туману", – сказано у повідомленні.
Так, одна із ДТП сталася на мосту, де зіштовхнулися Opel, Geely та Mercedes. В результаті зіткнення травм зазнали двоє пасажирів Geely, один із них – несумісні із життям.
Інша аварія сталася під мостом за участю вантажівки "МАЗ", Daewoo та Hyundai. За даними поліції, у цій дорожньо-транспортній пригоді незначні травми отримала одна людина.
Трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів. Внаслідок чого - двоє людей отримали травми: переломи нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка "ВАЗу".
"На всіх локаціях працюють правоохоронці. Вони встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області сталася ДТП за участю пасажирського атобуса, внаслідок якої травми отримала жінка.