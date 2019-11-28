Потрійна ДТП під Одесою: є загиблий та постраждалі

КИЇВ. 28 листопада. УНН. На трасі "Одеса-Київ" майже на одній ділянці сталося три ДТП через сильний туман, внаслідок аварії є постраждалі та загиблий. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.