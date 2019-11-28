Тройное ДТП под Одессой: есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На трассе "Одесса-Киев" почти на одном участке произошли три ДТП из-за сильного тумана, в результате аварии есть пострадавшие и погибший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Все аварии произошли сегодня утром в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана", - говорится в сообщении.
Так, одно из ДТП произошло на мосту, где столкнулись Opel, Geely и Mercedes. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров Geely, один из них - несовместимые с жизнью.
Другая авария произошла под мостом с участием грузовика "МАЗ", Daewoo и Hyundai. По данным полиции, в этом дорожно-транспортном происшествии незначительные травмы получил один человек.
Немного дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. В результате - два человека получили травмы: переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗа".
"На всех локациях работают правоохранители. Они устанавливают полные обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области произошло ДТП с участием пассажирского атобуса, в результате которой травмы получила женщина.