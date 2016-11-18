Під Маріуполем затримали бойовика "ДНР"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора в ході профілактичного відпрацювання Новотроїцького Волноваського району на Донеччині був затриманий бойовик “ДНР”. Про це написав начальник ГУНП Донецької області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у соціальній мережі, повідомляє УНН.
Для перевірки документів співробітники поліції Донеччини зупинили громадянина. За словами В.Аброськіна, чоловік видав себе нервовою поведінкою, намагаючись заховати “документи ДНР” і мобільний телефон, обліплений символікою цього НЗФ з фотографіями з “місць бойової слави”.
“Протягом року був мінометником „ДНР“. Базувався в Горлівці, брав участь в обстрілі Майорська. Вбивав мирних громадян за 7 тисяч гривень, перестали платити, і приїхав в Новотроїцьке до своєї коханої”, — написав В.Аброськін.