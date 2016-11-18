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15 марта, 19:03 • 110302 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152804 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129112 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122259 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107998 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99362 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128556 просмотра

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14 марта, 19:57 • 129301 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127541 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Мариуполем задержали боевика "ДНР"

Под Мариуполем задержали боевика "ДНР"

Киев • УНН

 • 6600 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера в ходе профилактической отработки Новотроицкого Волновахского района Донецкой области был задержан боевик "ДНР". Об этом написал начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети, сообщает УНН.

Для проверки документов сотрудники полиции Донецкой области остановили гражданина. По словам В.Аброськина, мужчина выдал себя нервным поведением, пытаясь спрятать "документы ДНР" и мобильный телефон, облепленный символикой этого НВФ с фотографиями с "мест боевой славы".

"В течение года был минометчиком "ДНР". Базировался в Горловке, принимал участие в обстреле Майорска. Убивал мирных граждан за 7 тысяч гривен, перестали платить, приехал в Новотроицкое к своей любимой", - написал В.Аброськин.

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