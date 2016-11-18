Под Мариуполем задержали боевика "ДНР"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера в ходе профилактической отработки Новотроицкого Волновахского района Донецкой области был задержан боевик "ДНР". Об этом написал начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети, сообщает УНН.
Для проверки документов сотрудники полиции Донецкой области остановили гражданина. По словам В.Аброськина, мужчина выдал себя нервным поведением, пытаясь спрятать "документы ДНР" и мобильный телефон, облепленный символикой этого НВФ с фотографиями с "мест боевой славы".
"В течение года был минометчиком "ДНР". Базировался в Горловке, принимал участие в обстреле Майорска. Убивал мирных граждан за 7 тысяч гривен, перестали платить, приехал в Новотроицкое к своей любимой", - написал В.Аброськин.