Під Маріуполь висувається російська тактична група, проте її зустрінуть українські військові – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Під Маріуполь висувається російська бригадна тактична група з Мелітополя, але українські військові знають про цю проблему й зараз її зустрічають. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"В зоні ООС наші тримають позиції. Є неприємність під Маріуполем, туди висувається російська бригадна тактична група з Мелітополя. Але наші знають про цю проблему, зараз її зустрічають там", - розповів Арестович.
Доповнення
У Маріуполі снаряд влучив у будівлю школи, є постраждалі.
25 лютого повідомляли, що у Маріуполі тривають бої у всіх напрямках. За 15 кілометрів від міста фіксували російські танки.