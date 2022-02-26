Под Мариуполь выдвигается российская тактическая группа, однако ее встретят украинские военные – Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Под Мариуполь выдвигается российская бригадная тактическая группа из Мелитополя, но украинские военные знают об этой проблеме и сейчас ее встречают. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
"В зоне ООС наши держат позиции. Есть неприятность под Мариуполем, туда выдвигается российская бригадная тактическая группа из Мелитополя. Но наши знают об этой проблеме, сейчас ее встречают там", - рассказал Арестович.
Дополнения
В Мариуполе снаряд попал в здание школы, есть пострадавшие.
25 февраля сообщали, что в Мариуполе продолжаются бои во всех направлениях. В 15 километрах от города фиксировали российские танки.