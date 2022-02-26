Под Мариуполь выдвигается российская тактическая группа, однако ее встретят украинские военные – Арестович

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"В зоне ООС наши держат позиции. Есть неприятность под Мариуполем, туда выдвигается российская бригадная тактическая группа из Мелитополя. Но наши знают об этой проблеме, сейчас ее встречают там", - рассказал Арестович.

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В Мариуполе снаряд попал в здание школы, есть пострадавшие.

25 февраля сообщали, что в Мариуполе продолжаются бои во всех направлениях. В 15 километрах от города фиксировали российские танки.