Під кінець тижня буде до 13° тепла - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Під кінець тижня температура повітря вдень триматиметься на плюсових значеннях, а на півдні України може досягти навіть 13 градусів вище нуля. Опади на вихідних майже стихнуть. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 9 лютого вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 1-6° тепла, у західних областях та на півдні Одещини до 9° тепла, у східних областях близько 0°. На дорогах місцями ожеледиця, на заході - пориви вітру.
10-11 лютого у північно-східній частині, вночі 10 лютого і у північних областях невеликий дощ та мокрий сніг, вдень 11 лютого на Закарпатті, в Карпатах та Прикарпатті помірний дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, 10 лютого на півдні Одещини, 11 лютого у південній частині до 13° тепла, 10 лютого у східних областях 0-5° тепла; в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу. На дорогах подекуди ожеледиця.
12-13 лютого без опадів, лише 12 лютого вночі на Закарпатті, Прикарпатті та місцями в східних областях невеликий сніг. Температура вночі 12 лютого від 4° морозу до 2° тепла, 13 лютого 2-8° морозу; вдень 0-5° тепла, у південній частині до 8° тепла (на північному сході країни близько 0°).
Доповнення
Синоптики відзначали, що цього тижня в Україні очікується доволі тепла, "м’яка" зимова погода через переважно західний перенос повітряних мас атлантичного походження.