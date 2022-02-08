Под конец недели будет до 13° тепла - синоптики

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 9 февраля ночью в Украине, кроме большинства южных областей, дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и на юге Одесской области до 9° тепла, в восточных областях около 0°. На дорогах местами гололедица, на западе - порывы ветра.

10-11 февраля в северо-восточной части, ночью 10 февраля и в северных областях небольшой дождь и мокрый снег, днем 11 февраля на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье умеренный дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, 10 февраля на юге Одесской области, 11 февраля в южной части до 13° тепла, 10 февраля в восточных областях 0-5° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза. На дорогах местами гололедица.

12-13 февраля без осадков, лишь 12 февраля ночью на Закарпатье, Прикарпатье и местами в восточных областях небольшой снег. Температура ночью 12 февраля от 4° мороза до 2° тепла, 13 февраля 2-8° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части до 8° тепла (на северо-востоке страны около 0°).

Дополнение

Синоптики отмечали, что на этой неделе в Украине ожидается довольно теплая, "мягкая" зимняя погода из-за преимущественно западного переноса воздушных масс атлантического происхождения.