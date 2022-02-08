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15 марта, 19:03 • 104710 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138920 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120729 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114441 просмотра

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15 марта, 12:52 • 103305 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100665 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89725 просмотра

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Под конец недели будет до 13° тепла - синоптики

Под конец недели будет до 13° тепла - синоптики

Киев • УНН

 • 12532 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Под конец недели температура воздуха днем будет держаться на плюсовых значениях, а на юге Украины может достичь даже 13 градусов выше нуля. Осадки на выходных почти стихнут. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 9 февраля ночью в Украине, кроме большинства южных областей, дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и на юге Одесской области до 9° тепла, в восточных областях около 0°. На дорогах местами гололедица, на западе - порывы ветра.

10-11 февраля в северо-восточной части, ночью 10 февраля и в северных областях небольшой дождь и мокрый снег, днем 11 февраля на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье умеренный дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, 10 февраля на юге Одесской области, 11 февраля в южной части до 13° тепла, 10 февраля в восточных областях 0-5° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза. На дорогах местами гололедица.

12-13 февраля без осадков, лишь 12 февраля ночью на Закарпатье, Прикарпатье и местами в восточных областях небольшой снег. Температура ночью 12 февраля от 4° мороза до 2° тепла, 13 февраля 2-8° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части до 8° тепла (на северо-востоке страны около 0°).

Дополнение

Синоптики отмечали, что на этой неделе в Украине ожидается довольно теплая, "мягкая" зимняя погода из-за преимущественно западного переноса воздушных масс атлантического происхождения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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