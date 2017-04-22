Під час заворушень у Венесуелі загинули 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Влада Венесуели заявила, що внаслідок грабежів та насильства на тлі масових акцій протесту в ніч на п’ятницю загинули 11 осіб. Це найбільша кількість загиблих за один день за три тижні протестів, передає УНН з посиланням на ВВС.
“В одному випадку в південному районі Каракаса при спробі пограбувати пекарню були вбиті 10 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Також під час іншого інциденту в передмісті столиці загинув один чоловік, якого застрелили наприкінці опозиційної акції.
Як повідомляв УНН, у Венесуелі 19 квітня загинули двоє студентів і національний гвардієць через стрілянину під час протестів проти президента Ніколаса Мадуро.