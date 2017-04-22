Во время беспорядков в Венесуэле погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Власти Венесуэлы заявили, что в результате грабежей и насилия на фоне массовых акций протеста в ночь на пятницу погибли 11 человек. Это самое большое количество погибших за один день за три недели протестов, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“В одном случае в южном районе Каракаса при попытке ограбить пекарню были убиты 10 человек”, — говорится в сообщении.
Также во время другого инцидента в пригороде столицы погиб один человек, которого застрелили в конце оппозиционной акции.
Как сообщал УНН, в Венесуэле 19 апреля погибли двое студентов и национальный гвардеец из-за стрельбы во время протестов против президента Николаса Мадуро.