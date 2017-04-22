Во время беспорядков в Венесуэле погибли 11 человек

“В одном случае в южном районе Каракаса при попытке ограбить пекарню были убиты 10 человек”, — говорится в сообщении.

Также во время другого инцидента в пригороде столицы погиб один человек, которого застрелили в конце оппозиционной акции.

Как сообщал УНН, в Венесуэле 19 апреля погибли двое студентов и национальный гвардеец из-за стрельбы во время протестов против президента Николаса Мадуро.