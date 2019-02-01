Під час вручення підозри чоловік обстріляв поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Черкащині під час вручення підозри чоловік відкрив стрілянину. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Чоловік під час отримання підозри у злочинах з карабіну обстріляв правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь гумовими кулями.
У результаті стрілянини ніхто не постраждав.
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Розпочато досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, судді Миколаєва просять посилити охорону через стрілянину.
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