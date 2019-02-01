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Під час вручення підозри чоловік обстріляв поліцейських

Під час вручення підозри чоловік обстріляв поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Черкащині під час вручення підозри чоловік відкрив стрілянину. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Чоловік під час отримання підозри у злочинах з карабіну обстріляв правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь гумовими кулями.

У результаті стрілянини ніхто не постраждав.

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Розпочато досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, судді Миколаєва просять посилити охорону через стрілянину

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