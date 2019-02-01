Во время вручения подозрения мужчина обстрелял полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Черкасской области во время вручения подозрения мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Мужчина при получении подозрения в преступлениях из карабина обстрелял правоохранителей. Полицейские открыли огонь в ответ резиновыми пулями.
В результате стрельбы никто не пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба из гранатомета в Днепре: обстреляли авторитета по прозвищу "Каха"
Начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, судьи Николаева просят усилить охрану из-за стрельбы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина устроил стрельбу в одном из баров Одессы