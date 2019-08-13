Під час вибуху в передмісті Багдада постраждали 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Щонайменше одна людина загинула і 29 отримали поранення в результаті вибуху, що прогримів в понеділок в південному передмісті Багдада. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News Arabia.
Раніше телеканал Al-Sumaria з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Іраку передав інформацію про 13 постраждалих.
Потужний вибух став результатом утилізації старих боєприпасів, яка проводилася на території військової бази шиїтського народного ополчення ( "Аль-Хашд аш-Шааб"), що знаходиться в районі Ед-Дора. Кілька снарядів впали на півдні столиці.
Відразу після вибуху посольство США, розташоване в особливій "зеленій зоні" в центрі Багдада, включило сирени попередження про небезпеку з огляду на те, що поблизу нього розірвалося кілька боєприпасів.
Нагадаємо, В Багдаді у мечеті прогриміли вибухи, 25 людей постраждали.